Под окнами дома на Станиславского нашли тело мужчины
Вечером 12 июня пожилой мужчина упал с 4-го этажа жилого дома на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска.
«Следственным отделом по Ленинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения 80-летнего мужчины из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на улице Станиславского <…>, назначены судебно-медицинские экcпертизы», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Он уточнил, что сообщение о падении мужчины поступило к следователям в 18:40.
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Ольга Хмелевская
Фото Михаила Воскресенского (РИА Новости)