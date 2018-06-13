Под окнами дома на Станиславского нашли тело мужчины

На месте работали следователи

Вечером 12 июня пожилой мужчина упал с 4-го этажа жилого дома на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска.







«Следственным отделом по Ленинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения 80-летнего мужчины из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на улице Станиславского <…>, назначены судебно-медицинские экcпертизы», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







Он уточнил, что сообщение о падении мужчины поступило к следователям в 18:40.

