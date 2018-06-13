Работу новосибирского метро продлили на час в дни футбольных матчей с Россией

14 и 19 июня метро продлит работу на час

Новосибирский метрополитен продлит работу на один час в дни трансляций матчей чемпионата мира по футболу с участием России.







«Для удобства горожан метрополитен продлевает свою работу на один час 14 и 19 июня. В эти дни сборная России встречается с Саудовской Аравией (матч открытия первенства) и Египтом», — сообщили в новосибирском метро.







Матч 14 июня будет по новосибирскому времени в 22:00.





В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало матча в 1:00.





14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу — 2018. Новосибирск не попал в число городов, где будут проходить матчи сборных мира. Новосибирские болельщики смогут посмотреть эти игры в том числе на Михайловской набережной. Там готовится фан-зона, где будут транслироваться матчи.





Недавно 2ГИС выпустил обновления для карт к чемпионату мира по футболу — теперь в справочнике можно выбрать заведение, которое будет транслировать матчи. В Новосибирске оказалось около 300 таких мест.