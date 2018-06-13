Названа самая популярная у новосибирцев марка подержанных авто

В Новосибирске лидером рынка оказалась Toyota Corolla — эта модель пользуется популярностью ещё в двух городах-миллионниках
В Новосибирске лидером рынка оказалась Toyota Corolla — эта модель пользуется популярностью ещё в двух городах-миллионниках

Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали о том, какие подержанные машины предпочитают покупать жители 15 российских городов-миллионников: у новосибирцев самой популярной моделью оказалась Toyota Corolla.


Специалисты выяснили, что всего с января по апрель 2018 года жители Новосибирска купили 806 «Королл» с пробегом. Эта же модель лидирует и в других сибирских городах с населением больше 1 миллиона жителей: омичи купили 530 подержанных «Королл», а красноярцы — 527.


«Лидером по числу завоеванных городов стал Ford Focus, который является самым продаваемым автомобилем с пробегом сразу в шести из них. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в котором за 4 месяца текущего года было перепродано 2883 и 2308 "Фокусов" соответственно, эта модель также лидирует в Екатеринбурге (449 штук), Воронеже (347 штук), Нижнем Новгороде (334 штук) и Челябинске (320 штук)», — сообщили в «Автостате».


Ещё в трёх миллионниках — Казани, Волгограде и Перми — самой продаваемой машиной с пробегом оказался хэтчбек LADA 2114. В Самаре лидером перепродаж стал Renault Logan. В Ростове-на-Дону первую строчку в рейтинге самых популярных моделей вторичного рынка занял Hyundai Accent, а в Уфе этот титул принадлежит Daewoo Nexia.


Ранее аналитики выяснили, что к 1 января 2018 года в Новосибирской области насчитывалось 787,1 тысячи легковых машин. Таким образом, на каждую тысячу жителей приходилось по 292 автомобиля — это меньше, чем в среднем по стране. 

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