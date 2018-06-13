У новосибирцев началась трёхдневная рабочая неделя
Начавшаяся сегодня, 13 июня, рабочая неделя будет короткой — всего 3 дня.
Сократилась эта рабочая неделя из-за длинных выходных в честь Дня России. В Новосибирске торжественные мероприятия, посвящённые этому празднику, проходили вчера в центре города. Программа завершилась почти часовым выступлением певицы Полины Гагариной и праздничным фейерверком на площади Ленина.
Следующие длинные выходные ждут россиян только осенью: отдых продлится с 3 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова