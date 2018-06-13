У новосибирцев началась трёхдневная рабочая неделя

Выходные наступят уже через три дня

Начавшаяся сегодня, 13 июня, рабочая неделя будет короткой — всего 3 дня.







Сократилась эта рабочая неделя из-за длинных выходных в честь Дня России. В Новосибирске торжественные мероприятия, посвящённые этому празднику, проходили вчера в центре города. Программа завершилась почти часовым выступлением певицы Полины Гагариной и праздничным фейерверком на площади Ленина.







Следующие длинные выходные ждут россиян только осенью: отдых продлится с 3 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

