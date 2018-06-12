Иномарка столкнулась с такси в Центральном районе

Водитель «Субару» не пропустил такси
Водитель «Субару» не пропустил такси

Вечером 12 июня столкнулись автомобиль такси марки Hyundai Solaris и Subaru Outback на пересечении улиц Ипподромской и Гоголя в Центральном районе Новосибирска.

Как сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас», Hyundai Solaris и Subaru Outback ехали со стороны Красного проспекта и пересекали Ипподромскую. Водитель Solaris поворачивал налево со второй полосы, а водитель Subaru с левого ряда решил проехать прямо и не пропустил Hyundai.


Водитель Subaru признал свою вину, у него также не оказалось страховки. В аварии никто не пострадал.


В ДТП пострадавших нет
В ДТП пострадавших нет


В этот же вечер на перекрёстке улиц Кировой и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Runx и Renault Logan, из-за чего на Кирова образовалась пробка.


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