Иномарка столкнулась с такси в Центральном районе

Водитель «Субару» не пропустил такси

Вечером 12 июня столкнулись автомобиль такси марки Hyundai Solaris и Subaru Outback на пересечении улиц Ипподромской и Гоголя в Центральном районе Новосибирска.



Как сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас», Hyundai Solaris и Subaru Outback ехали со стороны Красного проспекта и пересекали Ипподромскую. Водитель Solaris поворачивал налево со второй полосы, а водитель Subaru с левого ряда решил проехать прямо и не пропустил Hyundai.



Водитель Subaru признал свою вину, у него также не оказалось страховки. В аварии никто не пострадал.





В ДТП пострадавших нет





В этот же вечер на перекрёстке улиц Кировой и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Runx и Renault Logan, из-за чего на Кирова образовалась пробка.





