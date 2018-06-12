Полицейские эвакуировали из «Сан Сити» сотрудников
Вечером 12 июня около 20:00 из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска сотрудники полиции эвакуировали сотрудников из здания, сообщают очевидцы.
«В Национальную службу взыскания на входящую линию позвонил мужчина, сказал, здание заминировано. Информация была передана охране и вызвали полицию, сотрудников распустили по домам. Мужчина является должником организации, соответственно, всеми его данными и записью разговора полиция будет располагать», — рассказала корреспонденту НГС очевидица в переписке в соцсети «ВКонтакте».
Она отметила, что посетителей не было, эвакуировали около 20 сотрудников.
«Начали запускать, стоит несколько авто полиции, кого-то грузят в желтую скорую», — добавила очевидица.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Напомним, ранее из торгового центра «Континент» на Троллейной в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — из-за задымления.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Алёна Мартынова
Фото Алёны Истоминой