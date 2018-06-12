Полицейские эвакуировали из «Сан Сити» сотрудников

Полицейские вывели из здания сотрудников
Полицейские вывели из здания сотрудников

Вечером 12 июня около 20:00 из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска сотрудники полиции эвакуировали сотрудников из здания, сообщают очевидцы.


«В Национальную службу взыскания на входящую линию позвонил мужчина, сказал, здание заминировано. Информация была передана охране и вызвали полицию, сотрудников распустили по домам. Мужчина является должником организации, соответственно, всеми его данными и записью разговора полиция будет располагать», — рассказала корреспонденту НГС очевидица в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Она отметила, что посетителей не было, эвакуировали около 20 сотрудников.


«Начали запускать, стоит несколько авто полиции, кого-то грузят в желтую скорую», — добавила очевидица.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС обещали прокомментировать ситуацию позднее.


Напомним, ранее из торгового центра «Континент» на Троллейной в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — из-за задымления.

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