Полицейские эвакуировали из «Сан Сити» сотрудников

Полицейские вывели из здания сотрудников

Вечером 12 июня около 20:00 из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска сотрудники полиции эвакуировали сотрудников из здания, сообщают очевидцы.





«В Национальную службу взыскания на входящую линию позвонил мужчина, сказал, здание заминировано. Информация была передана охране и вызвали полицию, сотрудников распустили по домам. Мужчина является должником организации, соответственно, всеми его данными и записью разговора полиция будет располагать», — рассказала корреспонденту НГС очевидица в переписке в соцсети «ВКонтакте».



Она отметила, что посетителей не было, эвакуировали около 20 сотрудников.







«Начали запускать, стоит несколько авто полиции, кого-то грузят в желтую скорую», — добавила очевидица.





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС обещали прокомментировать ситуацию позднее.





Напомним, ранее из торгового центра «Континент» на Троллейной в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — из-за задымления.

