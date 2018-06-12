«Тойота» не уступила дорогу «Рено» и они столкнулись в Октябрьском районе
Вечером 12 июня на перекрёстке улиц Кировой и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Runx и Renault Logan, из-за чего на Кирова образовалась пробка.
«Toyota Runx выезжал с Автогенной, поворачивал налево на Кирова под знак "уступи дорогу". Renault Logan двигался по Кирова со стороны Выборной в сторону Добролюбова в левом ряду. Toyota при выезде со второстепенной не уступил дорогу, что привело к столкновению», — сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас».
Водитель «Тойоты» свою вину признал. В аварии никто не пострадал. ДТП случилось в 18:30.
Сегодня утром на трассе в Бердске из-за выезда на встречную полосу случилось ДТП: столкнулись трактор, «Тойота Люсида» и «Тойота Надиа».
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus