«Тойота» не уступила дорогу «Рено» и они столкнулись в Октябрьском районе

Из-за аварии на Кирова собралась пробка

Вечером 12 июня на перекрёстке улиц Кировой и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Runx и Renault Logan, из-за чего на Кирова образовалась пробка.



«Toyota Runx выезжал с Автогенной, поворачивал налево на Кирова под знак "уступи дорогу". Renault Logan двигался по Кирова со стороны Выборной в сторону Добролюбова в левом ряду. Toyota при выезде со второстепенной не уступил дорогу, что привело к столкновению», — сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас».



Водитель «Тойоты» свою вину признал. В аварии никто не пострадал. ДТП случилось в 18:30.





Сегодня утром на трассе в Бердске из-за выезда на встречную полосу случилось ДТП: столкнулись трактор, «Тойота Люсида» и «Тойота Надиа».

