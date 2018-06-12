Видео: над центром Новосибирска запустили праздничный салют

День России завершился праздничным салютом
День России завершился праздничным салютом


Вечером 12 июня празднование Дня России завершилось вместе с праздничным салютом.


НГС предлагает читателям посмотреть на яркие залпы, которые запустили на площади Ленина.



Салют запустили в светлое время суток
Салют запустили в светлое время суток


На площади Ленина было не протолкнуться
На площади Ленина было не протолкнуться


Посмотрите ещё, какой был яркий салют на 73-годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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