Полина Гагарина выступила перед новосибирцами на площади Ленина
Сегодня, 12 июня, в Новосибирске выступила Полина Гагарина — певица приехала в город на празднование Дня России.
Выступление началось в 9 часов вечера, оно длилось около часа, а за несколько минут до его окончания начался салют.
Предлагаем нашим читателям посмотреть несколько роликов с концерта.
Празднование Дня России сегодня начались в 14 часов, для этого центр перекрыли в 12 часов дня. А в 16:30 по Красному проспекту прошло шествие с флагом России.
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Елена Громкова
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