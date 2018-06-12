Полина Гагарина выступила перед новосибирцами на площади Ленина

В конце выступления Полины Гагариной начался салют
В конце выступления Полины Гагариной начался салют

Сегодня, 12 июня, в Новосибирске выступила Полина Гагарина — певица приехала в город на празднование Дня России.


Выступление началось в 9 часов вечера, оно длилось около часа, а за несколько минут до его окончания начался салют.


Предлагаем нашим читателям посмотреть несколько роликов с концерта.


"Любовь под Солнцем"


"Не верь мне больше"


Это мой жизненный принцип


Празднование Дня России сегодня начались в 14 часов, для этого центр перекрыли в 12 часов дня. А в 16:30 по Красному проспекту прошло шествие с флагом России.


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