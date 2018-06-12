По Красному проспекту пронесли огромный флаг России

Празднование Дня России в Новосибирске началось в 14 часов. А в 16:30 из Нарымского сквера отправилась колонна с огромным флагом и наряженными людьми.

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Елена Громкова

Фото Густаво Зырянова

Видео Густаво Зырянова (1), Валерия Иванова (2)