По Красному проспекту пронесли огромный флаг России

Днём 12 июня в честь Дня России по Красному проспекту в Новосибирске прошло шествие «Мы — будущее России».


Празднование Дня России в Новосибирске началось в 14 часов. А в 16:30 из Нарымского сквера отправилась колонна с огромным флагом и наряженными людьми.


В шествии участвовали студенты, творческая молодёжь, семьи, творческие коллективы — об этом объявили в начале выхода шествия
В шествии участвовали студенты, творческая молодёжь, семьи, творческие коллективы — об этом объявили в начале выхода шествия



Всех желающих позвали присоединиться к шествию
Всех желающих позвали присоединиться к шествию



Участники шествия растянули российский флаг между собой
Участники шествия растянули российский флаг между собой


Некоторые участники передвигались на сигвеях без ручки
Некоторые участники передвигались на сигвеях без ручки


Некоторые участники надели современную военную форму
Некоторые участники надели современную военную форму


По Красному проспекту пронесли огромный флаг России


Также участники шествия несли с собой шарики
Также участники шествия несли с собой шарики


Шествие закончилось возле сцены на площади Ленина
Шествие закончилось возле сцены на площади Ленина


После того как шествие завершилось, к новосибирцам обратились мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников
После того как шествие завершилось, к новосибирцам обратились мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников


К этому времени поздравительные граффити были почти готовы
К этому времени поздравительные граффити были почти готовы
Прочтений: 3249
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено