По Красному проспекту пронесли огромный флаг России
Днём 12 июня в честь Дня России по Красному проспекту в Новосибирске прошло шествие «Мы — будущее России».
Празднование Дня России в Новосибирске началось в 14 часов. А в 16:30 из Нарымского сквера отправилась колонна с огромным флагом и наряженными людьми.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Видео Густаво Зырянова (1), Валерия Иванова (2)