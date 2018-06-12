Новосибирец погиб из-за перевернувшегося рафта на Алтае

Накануне, 11 июня, в Горном Алтае погиб новосибирец Антон Демко — молодой человек отправился сплавляться и во время сплава рафт перевернулся.





Жена Антона Алия подтвердила, что с её мужем произошёл несчастный случай, и доверила рассказать о ситуации одной из знакомых.





«Ориентировочно, на Алтае есть такая река — Кумир, где происходил сплав группы на рафтах. Рафт опрокинулся — 6 человек спаслись, Антона затянуло в водоворот, и он погиб. Остальная часть группы не могу сказать, что была сильно подготовленная, а он как подготовленный человек не смог добраться до берега. Где-то через 60 километров обнаружили потом уже тело. Сейчас он находится в алтайском морге. Завтра ориентировочно после обеда начнётся транспортировка в Новосибирск», — рассказала корреспонденту НГС подруга семьи Демко Анна Ардыцкая.





На 14 июня назначено прощание с Антоном по адресу Немировича-Данченко, 134 в 12 часов.





Антон Демко, согласно его страницам в соцсетях, занимался турами по Алтаю и выездным коктейль-баром в Новосибирске.



