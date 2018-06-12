Автомобиль улетел в воду с моста в Криводановке: очевидцы сообщают о 4 погибших

Автомобиль упал в воду на крышу. Фото vk.com/krivodanovkanews
Автомобиль упал в воду на крышу. Фото vk.com/krivodanovkanews

Днём 12 июня в Криводановке автомобиль упал с моста в воду и утонул — в салоне было 4 человека.


«По предварительной информации автомобиль серого цвета номер 889 регион 22 заехал на дорожное ограждение, отчего перевернулся и об крышу ударился, а потом в воду. Авария произошла в сторону Северное объезда, новая дорога, река Криводановка. За рулём была девушка молодая. Погибли 4 человека (семья: девушка, мужчина, девочка 1,5 года и ещё мужчина)», — сообщается в группе «Криводановка и Марусино: life and news» в соцсети «ВКонтакте». (Орфография и пунктуация сохранены.)


Один из очевидцев рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что видел, как автомобиль вытаскивают на поверхность, он также видел тело одного погибшего.


«Отец мне рассказал, что там 4 трупа, один из них ребенок. Машина изначально налетела на ограждение, пробила его и улетела вниз крышей», — пишет очевидец.


В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС сообщили, что сейчас информации о происшествии нет.


Дополнение:


После публикации в группе «Криводановка и Марусино: life and news» уточнили, что погибший ребёнок мальчик, а не девочка.


Фото очевидца, vk.com/krivodanovkanews
Фото очевидца, vk.com/krivodanovkanews


Фото очевидца, vk.com/krivodanovkanews
Фото очевидца, vk.com/krivodanovkanews
Прочтений: 17978
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено