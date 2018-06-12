Автомобиль улетел в воду с моста в Криводановке: очевидцы сообщают о 4 погибших
Днём 12 июня в Криводановке автомобиль упал с моста в воду и утонул — в салоне было 4 человека.
«По предварительной информации автомобиль серого цвета номер 889 регион 22 заехал на дорожное ограждение, отчего перевернулся и об крышу ударился, а потом в воду. Авария произошла в сторону Северное объезда, новая дорога, река Криводановка. За рулём была девушка молодая. Погибли 4 человека (семья: девушка, мужчина, девочка 1,5 года и ещё мужчина)», — сообщается в группе «Криводановка и Марусино: life and news» в соцсети «ВКонтакте». (Орфография и пунктуация сохранены.)
Один из очевидцев рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что видел, как автомобиль вытаскивают на поверхность, он также видел тело одного погибшего.
«Отец мне рассказал, что там 4 трупа, один из них ребенок. Машина изначально налетела на ограждение, пробила его и улетела вниз крышей», — пишет очевидец.
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС сообщили, что сейчас информации о происшествии нет.
Дополнение:
После публикации в группе «Криводановка и Марусино: life and news» уточнили, что погибший ребёнок мальчик, а не девочка.
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Елена Громкова
Фото vk.com/krivodanovkanews, очевидца