Стрижка под открытым небом, девушки в красном и толпы людей: новосибирцы отмечают День России
Сегодня, 12 июня, в центре Новосибирска отмечают День России — на площади Ленина работают развлекательные площадки и проходят соревнования.
Ради праздника сегодня в 12 часов перекрыли центральные улицы.
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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова