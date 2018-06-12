Стрижка под открытым небом, девушки в красном и толпы людей: новосибирцы отмечают День России

Сегодня, 12 июня, в центре Новосибирска отмечают День России — на площади Ленина работают развлекательные площадки и проходят соревнования.


Ради праздника сегодня в 12 часов перекрыли центральные улицы.


На площади Ленина поставили фотозоны
На площади Ленина поставили фотозоны


Например, прохожим предлагают переодеться в исторические платья
Например, прохожим предлагают переодеться в исторические платья


Здесь же проходит танцевальный баттл между танцовщиками малых форм и больших танцевальных коллективов
Здесь же проходит танцевальный баттл между танцовщиками малых форм и больших танцевальных коллективов


Также сегодня проходят соревнования по уличному футболу — игры плей-офф в рамках приветствия FIFA 2018 
Также сегодня проходят соревнования по уличному футболу — игры плей-офф в рамках приветствия FIFA 2018 



Всем желающим предлагают проверить свою физическую подготовку
Всем желающим предлагают проверить свою физическую подготовку


В 17:30 на площади начнётся праздничная программа, которая завершится концертом певицы Полины Гагариной. Её выступление запланировано на 9 часов вечера
В 17:30 на площади начнётся праздничная программа, которая завершится концертом певицы Полины Гагариной. Её выступление запланировано на 9 часов вечера


Кому-то повезло сегодня подстричься прямо под солнцем
Кому-то повезло сегодня подстричься прямо под солнцем


Площадь Ленина перекрыта с полудня
Площадь Ленина перекрыта с полудня


А художники рисуют сегодня большие граффити — фразу «С днем рождения, Россия!»
А художники рисуют сегодня большие граффити — фразу «С днем рождения, Россия!»
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