Женщина выпала с 10-го этажа на Западном жилмассиве
В ночь на 12 июня в Ленинском районе Новосибирска из дома на улице Спортивная выпала 53-летняя женщина.
В следственном управлении СК РФ по НСО корреспонденту НГС сообщили, что следователи ведут доследственную проверку по факту падения женщины с балкона 10-го этажа. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи приехали на место в 2 часа ночи. На теле женщины были повреждения, характерные для падения с высоты.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова