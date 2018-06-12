Женщина выпала с 10-го этажа на Западном жилмассиве

Следователей вызвали на место в два часа ночи

В ночь на 12 июня в Ленинском районе Новосибирска из дома на улице Спортивная выпала 53-летняя женщина.







В следственном управлении СК РФ по НСО корреспонденту НГС сообщили, что следователи ведут доследственную проверку по факту падения женщины с балкона 10-го этажа. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.





Следователи приехали на место в 2 часа ночи. На теле женщины были повреждения, характерные для падения с высоты.