Увидим, если повезёт: наступило время первого летнего звездопада
В небе над Новосибирском наступило время первого летнего метеорного потока — июньские Лириды при определённой удаче можно разглядеть на юго-востоке.
«Поток июньских Лирид очень неустойчивый и слабый — в частности, поэтому его периодичность обнаружили всего 50 лет назад. Поток активен примерно с 10 по 21 июня, но максимальная интенсивность менее 5 метеоров в час и светлые ночи в Новосибирске, к сожалению, не позволят его достоверно наблюдать. Хотя некоторым удачливым астрономам может и повезти увидеть метеор», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.
Пик метеорного потока приходится на 18 июня. Звездопад можно наблюдать после полуночи и всю тёмную часть ночи до утра
«Радиант — в созвездии Лиры, высоко над горизонтом на юго-востоке», — отметил Орлов.
Среди последних заметных астрономических событий было противостояние Солнца и Юпитера, эта планета оказалась на минимальном расстоянии от Земли в мае.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова