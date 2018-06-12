Центр города перекрыли ради Дня России

Сегодня днём, 12 июня, центр Новосибирска перекрыли ради празднования Дня России.


Движение начали перекрывать в 12 часов
Движение начали перекрывать в 12 часов


По улице Ленина сейчас не выехать на Советскую
По улице Ленина сейчас не выехать на Советскую


На площади Ленина готовят праздничную программу
На площади Ленина готовят праздничную программу


С 12 до 23 часов будет перекрыт Красный проспект — подробно о том, какие улицы будут перекрыты, НГС рассказывал перед выходными. А сейчас предлагаем ещё раз посмотреть на карту.


Центр города перекрыли ради Дня России


С 15:30 до 17:30 для транспорта закроют улицу Гоголя на участке от Челюскинцев до Красного проспекта, улицу Советскую на участке от 1905 года до Гоголя.


С 16:30 до 17:00 от Нарымского сквера до площади им. Ленина пройдет шествие «Мы — будущее России!»
С 16:30 до 17:00 от Нарымского сквера до площади им. Ленина пройдет шествие «Мы — будущее России!»


«С 14:00 до 17:00 на площади им. Ленина (в парковочной зоне у здания краеведческого музея) будут работать три творческие площадки: стрит-арт — участники нанесут на большую стену граффити — фразу "С днем рождения, Россия!"; стрит-дэнс — танцевальный баттл между танцовщиками малых форм и больших танцевальных коллективов; стрит-футбол — игры плей-офф между командами по уличному футболу (в рамках приветствия FIFA 2018)», — передаёт пресс-центр мэрии Новосибирска.


В 17:30 на площади Ленина начнется праздничная программа, посвященная Дню России.


Завершится празднование 50-минутным концертом Полины Гагариной, который начнётся в 21 час на площади Ленина, и фейерверком.

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