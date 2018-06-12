«Тойота» пошла на обгон трактора на трассе под Новосибирском: два человека пострадали
Утром 12 июня на трассе в Бердске из-за выезда на встречную полосу случилось ДТП: столкнулись трактор, «Тойота Люсида» и «Тойота Надиа».
«Как поясняет водитель "Надии", он ехал в сторону Искитима, а "Люсида" выскочила на встречку, обгоняя дорожный трактор», — передаёт «АвтоБердск».
После этого «Люсида» въехала в «Надию». «Его трактор спровоцировал выехать на полосу встречного движения, и он въехал в меня, — рассказывает водитель «Надии» из Горно-Алтайска. — В результате травмирована моя супруга».
Водитель трактора объяснил «АвтоБердску», что у него упала «лапа» и трактор занесло влево.
Помощь также потребовалась водителю «Тойоты Люсида».
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС пообещали прокомментировать происшествие позднее.
10 июня НГС рассказывал про другую аварию, которая произошла под Новосибирском, — между Красным Яром и Пашино на трассе К-17Р столкнулись LADA и Subaru В4.
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Елена Громкова
Фото Сергея Болдырева, autoberdsk.ru