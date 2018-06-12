«Тойота» пошла на обгон трактора на трассе под Новосибирском: два человека пострадали

В ДТП пострадали пассажирка «Тойоты Надиа» и водитель «Тойоты Люсида»

Утром 12 июня на трассе в Бердске из-за выезда на встречную полосу случилось ДТП: столкнулись трактор, «Тойота Люсида» и «Тойота Надиа».





«Как поясняет водитель "Надии", он ехал в сторону Искитима, а "Люсида" выскочила на встречку, обгоняя дорожный трактор», — передаёт «АвтоБердск».





После этого «Люсида» въехала в «Надию». «Его трактор спровоцировал выехать на полосу встречного движения, и он въехал в меня, — рассказывает водитель «Надии» из Горно-Алтайска. — В результате травмирована моя супруга».





Водитель трактора объяснил «АвтоБердску», что у него упала «лапа» и трактор занесло влево.





Помощь также потребовалась водителю «Тойоты Люсида».





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС пообещали прокомментировать происшествие позднее.





По словам водителя трактора, у него упала «лапа» и трактор занесло влево.





Авария случилась на трассе в Бердске напротив торгового дома «Привоз»





10 июня НГС рассказывал про другую аварию, которая произошла под Новосибирском, — между Красным Яром и Пашино на трассе К-17Р столкнулись LADA и Subaru В4.