«Тойота» пошла на обгон трактора на трассе под Новосибирском: два человека пострадали

В ДТП пострадали пассажирка «Тойоты Надиа» и водитель «Тойоты Люсида»
В ДТП пострадали пассажирка «Тойоты Надиа» и водитель «Тойоты Люсида»

Утром 12 июня на трассе в Бердске из-за выезда на встречную полосу случилось ДТП: столкнулись трактор, «Тойота Люсида» и «Тойота Надиа».


«Как поясняет водитель "Надии", он ехал в сторону Искитима, а "Люсида" выскочила на встречку, обгоняя дорожный трактор», — передаёт «АвтоБердск». 


После этого «Люсида» въехала в «Надию». «Его трактор спровоцировал выехать на полосу встречного движения, и он въехал в меня, — рассказывает водитель «Надии» из Горно-Алтайска. — В результате травмирована моя супруга».


Водитель трактора объяснил «АвтоБердску», что у него упала «лапа» и трактор занесло влево.


Помощь также потребовалась водителю «Тойоты Люсида».


В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС пообещали прокомментировать происшествие позднее.


По словам водителя трактора, у него упала «лапа» и трактор занесло влево.
По словам водителя трактора, у него упала «лапа» и трактор занесло влево.


Авария случилась на трассе в Бердске напротив торгового дома «Привоз»
Авария случилась на трассе в Бердске напротив торгового дома «Привоз»


10 июня НГС рассказывал про другую аварию, которая произошла под Новосибирском, — между Красным Яром и Пашино на трассе К-17Р столкнулись LADA и Subaru В4

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