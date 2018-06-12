Видео: сибиряки устроили венецианский карнавал в затопленном переходе

Переход, в котором провели венецианский карнавал, топит каждый год

Жители города Обь сняли ролик, высмеивающий ситуацию с затопленными переходами под федеральной трассой, — сибиряки провели для видео венецианский карнавал с пышными костюмами и надувной лодкой.





Ролик снимали вчера, 11 июня, в переходе под трассой недалеко от улицы Ломоносова в Оби. Под трассой есть ещё два перехода, которые также топит, рассказала корреспонденту НГС Марина Воробьева — автор идеи и оффлайн-представитель группы «Город Обь Онлайн». Сейчас, по информации Марины, точно затоплены два.





«Под федеральной трассой проходят переходы, по которым бедные несчастные жители Оби пытаются перейти дорогу. По трассе это сделать невозможно. Много лет они затапливаются; сейчас, в этом году, лето такое дождливое, там постоянно вода. Территориальное управление автодорог пытается воду откачать. Приезжал врио губернатора НСО Андрей Травников и говорил, что нужно сделать настилы, в июле месяце нужно сделать, чтобы там всё было ровненько и хорошо, и что-то решать с этой водой», — рассказала Марина Воробьёва.





Сейчас настилы в переходе есть, но, как отметила Марина, они валяются как попало, а вода доходит до середины икры.





«Мы когда снимали, огромное количество людей там ходит с одной стороны города в другую сторону — многие с велосипедами, ребятишки, с колясками невозможно пройти», — добавила Воробьёва.





Марина отметила, что хотела снять видео уже давно, но идея с венецианским карнавалом появилось совсем недавно. Участников для видео она нашла через соцсети.





«Я хотела давно сделать там фестиваль — есть фестиваль красок, а я хотела сделать фестиваль воды: в резиновых сапогах под музыку потанцевать. Потом мне в голову пришло, что можно просто взять лодку. Мы нашли лодку, девушка, которая занимается танцами, принесла костюмы. Молодой мальчишка 17-летний нас снимал, он сейчас учится в школе, сделал обрезку видео, наложил музыку», — объяснила Марина.





Марина Воробьёва отметила, что своим роликом жители Оби хотят привлечь внимание региональных властей к проблеме.









Всех участников Марина Воробьёва нашла через соцсети





Участницы были в пышных костюмах и резиновых сапогах





Жители Оби хотят привлечь внимание региональных властей к проблеме затопленных переходов





Корреспондент НГС отправил запрос в ТУАД и правительство НСО с просьбой прокомментировать ситуацию с переходами.