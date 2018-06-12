В Новосибирском зоопарке появился новый вход

В Новосибирском зоопарке появились новые кассы и вход.


«На территории зоопарка заработала касса выходного дня, теперь попасть в любимый зоопарк можно и со стороны улицы Стасова», — сообщают представители учреждения.


Касса сейчас работают по выходным и праздничным дням с 9:00 до 20:00.


Устройство входной группы выходного дня зоопарк заказал в ноябре прошлого года, начальная цена контракта была 1,6 миллиона рублей.


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