В Новосибирском зоопарке появился новый вход
В Новосибирском зоопарке появились новые кассы и вход.
«На территории зоопарка заработала касса выходного дня, теперь попасть в любимый зоопарк можно и со стороны улицы Стасова», — сообщают представители учреждения.
Касса сейчас работают по выходным и праздничным дням с 9:00 до 20:00.
Устройство входной группы выходного дня зоопарк заказал в ноябре прошлого года, начальная цена контракта была 1,6 миллиона рублей.
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Елена Громкова
Фото facebook.com/NovosibirskZoo