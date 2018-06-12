Учёные предупредили женщин о проблемах поздней беременности

Исследователи наблюдали за женщинами и проводили опыты над крысами

Исследователи из канадского университета Альберты подтвердили, что при беременности после 35 лет у женщин высок риск осложнений.







Помимо наблюдений за пациентками больниц, учёные проводили опыты на крысах. Специалисты оценивали состояние сердца и сосудов у потомства крыс, где самка была значительно старше самца, детёныши имели проблемы с сердцем и сосудами. Также выяснилось, что более уязвимыми оказались детёныши мужского пола.

