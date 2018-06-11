Видео: в Новосибирске танцор из метро устроил танцы на площади Маркса

Танцор из метро появился на площади Маркса
Танцор из метро появился на площади Маркса

Молодой мужчина, которого многие новосибирцы видели танцующим под музыку в вагонах метро, сегодня днём устроил танцы на площади Маркса под музыку в силе «шансон».


Видео с его танцами в метро начали появляться в youtube и других соцсетях несколько лет назад. Мужчина предлагал за 100 рублей станцевать под любую песню. Ранее НГС уже писал об этом танцоре и публиковал видео, снятое очевидцами и набравшие тысячи просмотров. В соцсетях публичные выступления мужчины большинство горожан поддерживает и оценивает позитивно.


Видео с танцами в метро начали появляться в youtube несколько лет назад




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