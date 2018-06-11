Видео: в Новосибирске танцор из метро устроил танцы на площади Маркса
Молодой мужчина, которого многие новосибирцы видели танцующим под музыку в вагонах метро, сегодня днём устроил танцы на площади Маркса под музыку в силе «шансон».
Видео с его танцами в метро начали появляться в youtube и других соцсетях несколько лет назад. Мужчина предлагал за 100 рублей станцевать под любую песню. Ранее НГС уже писал об этом танцоре и публиковал видео, снятое очевидцами и набравшие тысячи просмотров. В соцсетях публичные выступления мужчины большинство горожан поддерживает и оценивает позитивно.
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Валерий Иванов
Фото и видео vk.com/novosibka