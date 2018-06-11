Официально: в мощном потопе ни один новосибирец не пострадал

Левый берег вчера особенно затопило

Мэрия Новосибирска отчиталась о подтоплениях во время вчерашнего мощного дождя в городе — во время бури никто не пострадал.







По информации единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска, во время ливня 10 июня случилось 21 происшествие, пострадавших нет, сообщили сегодня на официальном сайте города.







«Серьёзные подтопления проезжей части дорог на проблемных участках были ликвидированы в течение часа — работы были организованы городскими службами еще во время разгула стихии»,





— заверили в мэрии.







Одно из серьёзных подтоплений произошло на площади Энергетиков — из-за ливня остановился общественный транспорт. Городские службы откачали воду на проблемном участке, отметили в мэрии.







На улице Национальной на проезжей части образовался провал над теплотрассой, его тоже ремонтируют. Дорога также провалилась на улицах Писарева и Д. Донского.







Также из-за ливня произошло аварийное отключение электричество. На улице Костычева электрический столб даже упал на машину около дома — жители остались без света.







«Во дворах по улицам Тульской, Плахотного и 1-м переулке Пархоменко были повалены деревья. Все они убраны с проезжей части, распиливать и убирать их управляющие компании будут сегодня», — заключили в мэрии города.







Сильный ливень обрушился на Новосибирск 10 июня — пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили тонули в настоящих реках.

