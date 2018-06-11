Это фиаско: тротуар на Большевистской ушёл под землю
На тротуаре напротив бизнес-центра «Якутия» на улице Большевистской в Новосибирске образовалась большая яма.
Фотографию ямы в редакцию НГС прислал читатель — тротуар провалился напротив остановки «Гостиница "Обь"».
«Большевистская ушла под землю. Улица заметно стала сползать в котлован», — рассказал новосибирец.
Корреспондент НГС отправила запрос по поводу провала в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В городе часто проседает асфальт и образовываются ямы внушительных размеров. Например, недавно огромная яма появилась у Дворца бракосочетания на Красном проспекте в центре Новосибирска. Из-за этого автомобили встали в пробку на главной улице города.
Тротуар на Большевистской же периодически расползается. Городские власти объясняли, что трещина на проезжей части и тротуаре появилась из-за ошибки.
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Мария Морсина
Фото читателя НГС