Это фиаско: тротуар на Большевистской ушёл под землю

Тротуар на Большевистской основательно просел
Тротуар на Большевистской основательно просел

На тротуаре напротив бизнес-центра «Якутия» на улице Большевистской в Новосибирске образовалась большая яма.


Фотографию ямы в редакцию НГС прислал читатель — тротуар провалился напротив остановки «Гостиница "Обь"».


«Большевистская ушла под землю. Улица заметно стала сползать в котлован», — рассказал новосибирец.


По дороге стало опасно ходить
По дороге стало опасно ходить


Корреспондент НГС отправила запрос по поводу провала в пресс-центр мэрии Новосибирска.


В городе часто проседает асфальт и образовываются ямы внушительных размеров. Например, недавно огромная яма появилась у Дворца бракосочетания на Красном проспекте в центре Новосибирска. Из-за этого автомобили встали в пробку на главной улице города


Тротуар на Большевистской же периодически расползается. Городские власти объясняли, что трещина на проезжей части и тротуаре появилась из-за ошибки

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