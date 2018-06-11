Тысячи новосибирцев приехали в деревню НСО, чтобы посмотреть на рыцарей и средневековых красавиц

Погода не помешала любителям исторической реконструкции приехать на фестиваль
Погода не помешала любителям исторической реконструкции приехать на фестиваль

Утром 11 июня у деревни Большой Оёш начался крупнейший новосибирский фестиваль «Сибирский огонь» — на него приехали десятки тысяч человек.


Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» проходит сегодня недалеко от деревни Большой Оёш в Колыванском районе Новосибирской области — по оперативной оценке организаторов, сейчас на него уже приехали 40 тысяч человек.


По словам руководителя проекта Алексея Рогалёва, дожди, прошедшие накануне, не помешали проведению фестиваля — «слегка передвинули локации и всё».





На «Сибирском огне» покажут, как жили и сражались викинги, как выглядели средневековые красавицы, а также представят эпоху Ренессанса, средневековую Японию, периоды Первой мировой и Великой Отечественной войн. 




В программе запланированы показательное выступление, посвящённое 75-летию победы в Сталинградской битве, рыцарские турниры и концерты фолк-групп.


Этим летом масштабный новосибирский фестиваль вошёл в пятёрку самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей в России.

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