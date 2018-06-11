Десятки новосибирцев оказались в больницах из-за активизировавшихся клещей

Десяткам жителей Новосибирской области пришлось летом лечь в больницы из-за клещей

Шесть тысяч новосибирцев обратились к врачам из-за укусов клещей — десяткам жителей пришлось лечь в больницы с подозрением на клещевой энцефалит.







Врачи зарегистрировали 6235 обращений жителей Новосибирской области с укусами клещей, что вдвое меньше, чем было в начале июня 2017 года, рассказали сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.







В больницах оказались 72 человека с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. Сейчас подтверждены 16 случаев заболевания энцефалитом и 20 случаев — боррелиозом.







«По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.







По информации ведомства, больше всего клещи кусали людей в Искитимском районе (406 случаев), Бердске (423 случая) и в Тогучинском районе (288 случаев).







В этом году от клещей обработали почти всю запланированную территорию Новосибирской области (99,8%), то есть 8603 гектара, добавили в Роспотребнадзоре.







Ранее новосибирские учёные сообщили, что нашли клещей с европейским энцефалитом. Исследование учёных позволит выяснить, как вирус распространяется по Евразии и как он изменяется, а также поможет в диагностике заболевания и создании вакцины.

