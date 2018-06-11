Десятки новосибирцев оказались в больницах из-за активизировавшихся клещей
Шесть тысяч новосибирцев обратились к врачам из-за укусов клещей — десяткам жителей пришлось лечь в больницы с подозрением на клещевой энцефалит.
Врачи зарегистрировали 6235 обращений жителей Новосибирской области с укусами клещей, что вдвое меньше, чем было в начале июня 2017 года, рассказали сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.
В больницах оказались 72 человека с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. Сейчас подтверждены 16 случаев заболевания энцефалитом и 20 случаев — боррелиозом.
«По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, больше всего клещи кусали людей в Искитимском районе (406 случаев), Бердске (423 случая) и в Тогучинском районе (288 случаев).
В этом году от клещей обработали почти всю запланированную территорию Новосибирской области (99,8%), то есть 8603 гектара, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее новосибирские учёные сообщили, что нашли клещей с европейским энцефалитом. Исследование учёных позволит выяснить, как вирус распространяется по Евразии и как он изменяется, а также поможет в диагностике заболевания и создании вакцины.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото из архива НГС