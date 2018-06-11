«Может же кого-то убить»: электрический столб упал на машину у дома

Жители просидели без света почти сутки из-за упавшего столба

Электростолб упал у дома на улице Костычева в Ленинском районе Новосибирска — он свалился на грузовой автомобиль. Жители опасаются, что необесточенные провода могут быть опасными, особенно для детей.







Столб упал у дома на улице Костычева, 9 вчера около 16:00 во время грозового ливня, рассказала корреспонденту НГС жительница левого берега Людмила Бороздина. С тех пор у жителей окрестных домов нет электричества.







Кроме того, электростолб упал на автомобиль. Рядом с ним свалилось и дерево.







Рядом со столбом упало и дерево





«Мы с четырёх [часов] сидим — провода валяются, мы не знаем даже, обесточили их или нет.





Ребятишек, конечно, поотогнали, но не знаем, сколько мы ещё так просидим. Может же кого-то убить, если они не обесточены»,





— пояснила Людмила Бороздина, отметив, что жителям так и не удалось получить информацию у экстренных служб, когда электричество вернётся.











«Я уже хотела позвонить в пожарную часть, потому что дети голодные, плачут — на сухомятке», — добавила она.







В пресс-службе АО «Региональные электрические сети» сообщили корреспонденту НГС, что участок обесточен, поэтому угрозы поражения током нет.





«В настоящее время на месте работает оперативно- восстановительная бригада филиала АО "РЭС" "Новосибирские городские электрические сети" с привлечением спецтехники для замены опоры. Работы будут закончены сегодня до 14:00. После окончания работ электроснабжение потребителей будет возобновлено», — объяснили в пресс-службе.







Вчерашняя гроза превратила Новосибирск в сплошной поток воды — пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили тонули в настоящих реках.

