Спасатели освободили маленького мальчика, закованного в наручники

Спасателям периодически приходится освобождать новосибирцев, заковавших себя в наручники
Спасателям периодически приходится освобождать новосибирцев, заковавших себя в наручники

Новосибирские спасатели спасли 5-летнего мальчика, который заковал себя в наручники.


Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) выехала вечером 10 июня на улицу Полярную в Ленинском районе — женщина просила помочь снять наручники с ноги ребёнка.


«Наручники лежали дома, что за наручники — непонятно. Ребёнок игрался, защёлкнул, открыть не мог», — рассказал сегодня корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Спасатели распилили наручники и освободили мальчика.


«В медицинской помощи не нуждается. Передан родителям», — добавили в спасательной службе.


Ранее спасатели помогли женщине снять наручники с запястья — сибирячка сама пришла на базу МАСС на улице Колыванской и попросила помочь ей.

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