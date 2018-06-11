Спасатели освободили маленького мальчика, закованного в наручники
Новосибирские спасатели спасли 5-летнего мальчика, который заковал себя в наручники.
Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) выехала вечером 10 июня на улицу Полярную в Ленинском районе — женщина просила помочь снять наручники с ноги ребёнка.
«Наручники лежали дома, что за наручники — непонятно. Ребёнок игрался, защёлкнул, открыть не мог», — рассказал сегодня корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Спасатели распилили наручники и освободили мальчика.
«В медицинской помощи не нуждается. Передан родителям», — добавили в спасательной службе.
Ранее спасатели помогли женщине снять наручники с запястья — сибирячка сама пришла на базу МАСС на улице Колыванской и попросила помочь ей.
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Мария Морсина
Фото Алёны Истоминой