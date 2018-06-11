Популярный рэпер снял в Новосибирске клип о любви в психбольнице

Съёмки на песню «Омут» рэпера Mastank проходили в Новосибирске. На фото Mastank (Никита Кузнецов) — с актрисой театра «Красный факел» Линдой Ахметзяновой
Съёмки на песню «Омут» рэпера Mastank проходили в Новосибирске. На фото Mastank (Никита Кузнецов) — с актрисой театра «Красный факел» Линдой Ахметзяновой

Популярный рэпер Mastank презентовал клип «Омут» — в главной роли снялась известная новосибирская актриса Линда Ахметзянова.


«История, основанная на реальных событиях, — неподдельные эмоции и неожиданные перевоплощения. Сюжет раскрывает отношения влюблённой пары, наполненные щемящим трепетным чувством и драмой», — сообщается в анонсе дебютного клипа Mastank, финалиста «Новой Фабрики звезд – 2» Никиты Кузнецова.


По сюжету события разворачиваются в психиатрической больнице.


Съёмки проходили в том числе в санаториях
Съёмки проходили в том числе в санаториях


Съёмки проходили в Новосибирске. Над идеей и воплощением работал режиссёр Вадим Зайцев вместе с новосибирской командой Inview production. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса театра «Красный факел» Линда Ахметзянова.


«Мы хотели снять клип, по структуре и по насыщенности событиями похожий на короткометражное кино. Для нас было важно сделать не просто клип из разряда “читка” на фоне визуально приятных локаций, а создать историю с конфликтом и драматическими поворотами сюжета, а в кульминации дать сюжетный твист, позволяющий по-новому переосмыслить события клипа при повторном просмотре», — рассказал сценарист клипа Александр Ворожейкин.


Команда долго искала актрису на главную роль — не только красавицу, но и профессионала
Команда долго искала актрису на главную роль — не только красавицу, но и профессионала


По словам продюсера Александра Адамовича, команда долго искала подходящие «фактурные места», в итоге съёмки прошли в санаториях «Сосновка», «Сибиряк» и «Парус».


«Актрису на главную роль мы искали очень тщательно. В рамках замысла образ девушки должен был соответствовать некоторым важным критериям. 


Мы искали красивую брюнетку с высоким уровнем актёрского профессионализма. Проводя кастинги, мы ставили задачу сыграть сложные эмоции отчаяния, счастья и даже гнева! 


На личной встрече с Линдой Ахметзяновой мы увидели, что она идеально соответствует нашим требованиям», — пояснил продюсер.


В клипе герой Никиты Кузнецова рисует портрет возлюбленной
В клипе герой Никиты Кузнецова рисует портрет возлюбленной


Адамович отметил, что во время съёмок эпизода, когда героиня Линды даёт пощёчину Никите, она должна была легко прикоснуться ладонью к лицу.


Рэпер не ожидал сильной пощёчины от новосибирской актрисы
Рэпер не ожидал сильной пощёчины от новосибирской актрисы


«В первом же дубле Линда отвешивает Мастанку смачную пощечину и, не дожидаясь, пока тот придёт в себя, делает это повторно другой рукой. 


При просмотре клипа вы можете заметить недоумение на лице Никиты — он явно этого не ожидал. Но и съёмочная группа тоже. За счёт этого нам удалось добиться высшей степени натуральности эмоций в кадре!» — добавил Александр Адамович.



Ранее танцовщица из Новосибирска Елена Костина снялась в клипе с Иваном Охлобыстиным. По сюжету клипа девушки в откровенных костюмах устроили баттл с парнями из команды по регби.

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