Популярный рэпер снял в Новосибирске клип о любви в психбольнице
Популярный рэпер Mastank презентовал клип «Омут» — в главной роли снялась известная новосибирская актриса Линда Ахметзянова.
«История, основанная на реальных событиях, — неподдельные эмоции и неожиданные перевоплощения. Сюжет раскрывает отношения влюблённой пары, наполненные щемящим трепетным чувством и драмой», — сообщается в анонсе дебютного клипа Mastank, финалиста «Новой Фабрики звезд – 2» Никиты Кузнецова.
По сюжету события разворачиваются в психиатрической больнице.
Съёмки проходили в Новосибирске. Над идеей и воплощением работал режиссёр Вадим Зайцев вместе с новосибирской командой Inview production. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса театра «Красный факел» Линда Ахметзянова.
«Мы хотели снять клип, по структуре и по насыщенности событиями похожий на короткометражное кино. Для нас было важно сделать не просто клип из разряда “читка” на фоне визуально приятных локаций, а создать историю с конфликтом и драматическими поворотами сюжета, а в кульминации дать сюжетный твист, позволяющий по-новому переосмыслить события клипа при повторном просмотре», — рассказал сценарист клипа Александр Ворожейкин.
По словам продюсера Александра Адамовича, команда долго искала подходящие «фактурные места», в итоге съёмки прошли в санаториях «Сосновка», «Сибиряк» и «Парус».
«Актрису на главную роль мы искали очень тщательно. В рамках замысла образ девушки должен был соответствовать некоторым важным критериям.
Мы искали красивую брюнетку с высоким уровнем актёрского профессионализма. Проводя кастинги, мы ставили задачу сыграть сложные эмоции отчаяния, счастья и даже гнева!
На личной встрече с Линдой Ахметзяновой мы увидели, что она идеально соответствует нашим требованиям», — пояснил продюсер.
Адамович отметил, что во время съёмок эпизода, когда героиня Линды даёт пощёчину Никите, она должна была легко прикоснуться ладонью к лицу.
«В первом же дубле Линда отвешивает Мастанку смачную пощечину и, не дожидаясь, пока тот придёт в себя, делает это повторно другой рукой.
При просмотре клипа вы можете заметить недоумение на лице Никиты — он явно этого не ожидал. Но и съёмочная группа тоже. За счёт этого нам удалось добиться высшей степени натуральности эмоций в кадре!» — добавил Александр Адамович.
Ранее танцовщица из Новосибирска Елена Костина снялась в клипе с Иваном Охлобыстиным. По сюжету клипа девушки в откровенных костюмах устроили баттл с парнями из команды по регби.
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Мария Морсина
Фото Евгения Делёва (лейбл StartUp Music)
Видео youtube.com, канал StartUp Music