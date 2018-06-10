После забега — душ в лесу: две сотни новосибирцев в шортах пробежали по Академгородку

Около двух сотен новосибирцев приняли участие в забеге
Около двух сотен новосибирцев приняли участие в забеге

В новосибирском Академгородке состоялся 43-й легкоатлетический пробег памяти В. Рыцарева, в котором приняли участие 236 любителей бега. Соревнования проходили на Лыжной базе имени А. Тульского.

Организатор пробега Борис Меламед пояснил корреспонденту НГС, что в пробеге участвуют как любители, так и мастера спорта.


После финиша желающие могли принять душ прямо на месте — встав под струи воды к поливальной машине. Такой сервис на беговых соревнованиях — редкость.


После забега — душ в лесу: две сотни новосибирцев в шортах пробежали по Академгородку


«Специально разработали такой душик для людей. Те, кто прибегает и хочет сразу принять душ, — пожалуйста. Ещё очень помогли ребята из "Спорту Место" — они сами предложили и установили финишную арку, банер для награждения, колонку, которую можно передвигать», — добавил Борис Меламед.


В этот день обещал дождь, но во время забега была хорошая погода
В этот день обещал дождь, но во время забега была хорошая погода


На дистанции 7,5 километров победили Никита Кретов и Анастасия Уколова, первыми пробежали 15 километров Антон Азаров и Ксения Чальцева.


Победителями на самой трудной дистанции длиной 22,5 километра стали Николай Григоров и Марина Абилдаева.

Ранее новосибирские любители бега приняли участие во втором Всероссийском фестивале «ЗаБег».

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