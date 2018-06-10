Грузовик протащил «Мицубиси» 60 метров в Калининском районе
Вечером 10 июня Mitsubishi Lancer и Howo столкнулись в Калининском районе Новосибирска.
Об автомобиля двигались по Богдана Хмельницкого со стороны Объединения в сторону Тайгинской: Мицубиси — в правом ряду, грузовик — в левом.
«Грузовик начал перестраиваться с левого в правый ряд и не заметил "Мицубиси", что привело к столкновению. От удара "Мицубиси" развернуло поперёк дороги, и грузовик протащил его ещё метров 60, после этого водитель Howo заметил "Мицубиси" и затормозил», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
Водитель грузовика свою вину признал. В аварии никто не пострадал.
Сегодня днём в Дзержинском районе Новосибирска случилось три ДТП подряд, из-за чего Гусинобродское шоссе продолжительное время стояло в пробке.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus