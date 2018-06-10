Потоп в Новосибирске: по улицам города потекли реки (обновлено)

По улицам потекли реки  
По улицам потекли реки  

Вечером 10 июня в Новосибирске начались первые летние ливневые дожди с грозами.


По улицам города потекли реки: пешеходы переходят дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздят потоки.


На Затулинке начало затапливать дворы
На Затулинке начало затапливать дворы


Потоп в Новосибирске: по улицам города потекли реки (обновлено)



Из-за грозы в некоторых домах Ленинского района вырубился свет
Из-за грозы в некоторых домах Ленинского района вырубился свет


Новосибирцы выкладывают в социальные сети видео и фото первого летнего ливня, который не прекращается уже на протяжении полутора часов.


«А идея не мыть сегодня машину оказалась не такой уж и плохой», — прокомментировал происходящее житель Новосибирска Дмитрий Матющенко.


Парковка возле Сибирского Молла. Фото Дмитрия Матющенко
Парковка возле Сибирского Молла. Фото Дмитрия Матющенко


Городские ливнёвки не справляются с таким большим скоплением воды. На фото — «канал имени Богаткова». Фото Павла Тайкина
Городские ливнёвки не справляются с таким большим скоплением воды. На фото — «канал имени Богаткова». Фото Павла Тайкина





#июнь#новосибирск#лето#

Публикация от Аннушка (@annakato2401)


Жители Ленинского района пожаловались на отключение света в домах на улицах Планировочной и Котовского — причиной могла стать гроза.


Напомним, как два года назад Новосибирск залил летний ливень и засыпал крупный град.

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