Потоп в Новосибирске: по улицам города потекли реки (обновлено)
Вечером 10 июня в Новосибирске начались первые летние ливневые дожди с грозами.
По улицам города потекли реки: пешеходы переходят дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздят потоки.
Новосибирцы выкладывают в социальные сети видео и фото первого летнего ливня, который не прекращается уже на протяжении полутора часов.
«А идея не мыть сегодня машину оказалась не такой уж и плохой», — прокомментировал происходящее житель Новосибирска Дмитрий Матющенко.
Жители Ленинского района пожаловались на отключение света в домах на улицах Планировочной и Котовского — причиной могла стать гроза.
Напомним, как два года назад Новосибирск залил летний ливень и засыпал крупный град.
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Алёна Мартынова
Фото (1, 3) и видео автора, Александра Ощепкова (2), Ольги Бурлаковой (4)