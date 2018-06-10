Потоп в Новосибирске: по улицам города потекли реки (обновлено)

По улицам потекли реки

Вечером 10 июня в Новосибирске начались первые летние ливневые дожди с грозами.





По улицам города потекли реки: пешеходы переходят дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздят потоки.







На Затулинке начало затапливать дворы













Из-за грозы в некоторых домах Ленинского района вырубился свет





Новосибирцы выкладывают в социальные сети видео и фото первого летнего ливня, который не прекращается уже на протяжении полутора часов.







«А идея не мыть сегодня машину оказалась не такой уж и плохой», — прокомментировал происходящее житель Новосибирска Дмитрий Матющенко.





Парковка возле Сибирского Молла. Фото Дмитрия Матющенко





Городские ливнёвки не справляются с таким большим скоплением воды. На фото — «канал имени Богаткова». Фото Павла Тайкина





Публикация от Александр Березин (@berezin101) 10 Июн 2018 в 5:08 PDT













#июнь#новосибирск#лето# Публикация от Аннушка (@annakato2401) 10 Июн 2018 в 5:13 PDT





Жители Ленинского района пожаловались на отключение света в домах на улицах Планировочной и Котовского — причиной могла стать гроза.





Напомним, как два года назад Новосибирск залил летний ливень и засыпал крупный град.

