Новосибирцы с нарушением слуха выиграли первенство Европы по волейболу

Сборная России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха

Пятеро новосибирцев стали победителями первенства Европы по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха — финал прошёл вчера в итальянском городе Палермо.







В составе мужской сборной России играли пятеро новосибирских спортсменов: Кирилл Комаров, Родион Федорченко, Дмитрий Калинин, Павел Романцов — все спортсмены НЦВСМ — и Данил Кеда из Центр адаптивной физической культуры и спорта.





«В финале встретились те команды, которые набрали больше всего очков в течение соревнований, а это сборные России и Украины. Наши парни, конечно, заставили болельщиков понервничать. Первые две партии преимущество было за волейболистами из Украины, затем российские спортсмены преломили ход игры в свою пользу. Пятая — решающая — партия также держала в напряжении и закончилась со счётом 17:15. Итог по партиям: 3:2 в пользу России», — рассказали в пресс-службе Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.





Также трое новосибирских спортсменов получили личные награды: Дмитрий Калинин стал лучшим блокирующим, Павла Романцова судьи признали лучшим подающим, а Кирилла Комарова — лучшим диагональным игроком.