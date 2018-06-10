Новосибирцы забрали домой бездомных кошек и собак

Несколько кошек уже нашли новых хозяев
Несколько кошек уже нашли новых хозяев

10 июня на площадке перед «Сибирским Моллом» зоозащитники провели ярмарку-раздачу «День хвоста» в десятый раз. В ярмарке приняли участие 25 бездомных животных.


«Те, кто хотят забрать животных, сначала заполняют анкету, отвечают на всякие каверзные вопросы, такие как: "Будете ли вы нам рассказывать о жизни животного дальше?", "Сообщите ли о смерти животного?". После этого они заполняют договор, обсуждаем условия содержания. И если нас удовлетворяют ответы в анкете, если человек знает, как ухаживать за животными, то он может забрать животное», — рассказала корреспонденту НГС организатор ярмарки Ирина Долженко. 


Волонтёр подчеркнула, что все животные стерилизованы и привиты от вирусов и бешенства. Пока удалось пристроить пять кошек и одну собаку Яхту. Ярмарка-раздача будет проходит с 12:00 до 18:00. 


Раздача закончится в 18:00 
Раздача закончится в 18:00 


В прошлом году на ярмарке-раздаче «День хвоста» удалось пристроить девять кошек и одну собаку.

Прочтений: 4425
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено