Новосибирцы забрали домой бездомных кошек и собак

Несколько кошек уже нашли новых хозяев

10 июня на площадке перед «Сибирским Моллом» зоозащитники провели ярмарку-раздачу «День хвоста» в десятый раз. В ярмарке приняли участие 25 бездомных животных.







«Те, кто хотят забрать животных, сначала заполняют анкету, отвечают на всякие каверзные вопросы, такие как: "Будете ли вы нам рассказывать о жизни животного дальше?", "Сообщите ли о смерти животного?". После этого они заполняют договор, обсуждаем условия содержания. И если нас удовлетворяют ответы в анкете, если человек знает, как ухаживать за животными, то он может забрать животное», — рассказала корреспонденту НГС организатор ярмарки Ирина Долженко.





Волонтёр подчеркнула, что все животные стерилизованы и привиты от вирусов и бешенства. Пока удалось пристроить пять кошек и одну собаку Яхту. Ярмарка-раздача будет проходит с 12:00 до 18:00.





Раздача закончится в 18:00





В прошлом году на ярмарке-раздаче «День хвоста» удалось пристроить девять кошек и одну собаку.