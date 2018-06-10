Новосибирцы забрали домой бездомных кошек и собак
10 июня на площадке перед «Сибирским Моллом» зоозащитники провели ярмарку-раздачу «День хвоста» в десятый раз. В ярмарке приняли участие 25 бездомных животных.
«Те, кто хотят забрать животных, сначала заполняют анкету, отвечают на всякие каверзные вопросы, такие как: "Будете ли вы нам рассказывать о жизни животного дальше?", "Сообщите ли о смерти животного?". После этого они заполняют договор, обсуждаем условия содержания. И если нас удовлетворяют ответы в анкете, если человек знает, как ухаживать за животными, то он может забрать животное», — рассказала корреспонденту НГС организатор ярмарки Ирина Долженко.
Волонтёр подчеркнула, что все животные стерилизованы и привиты от вирусов и бешенства. Пока удалось пристроить пять кошек и одну собаку Яхту. Ярмарка-раздача будет проходит с 12:00 до 18:00.
В прошлом году на ярмарке-раздаче «День хвоста» удалось пристроить девять кошек и одну собаку.
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Алёна Истомина
Фото Ирины Долженко