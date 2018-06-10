Три ДТП подряд: Гусинобродское шоссе встало в пробку из-за аварий
Из-за трёх ДТП в Дзержинском районе Гусинобродское шоссе встало в пробку. Водители едут со скоростью не больше 7 км/ч.
Пробка на Гусинобродском шоссе тянется от магазина «Лента» до остановки «ПАТП-9» в одну сторону и от дома
По информации аварийных комиссаров «Автоспас», пробка возникла из-за трёх ДТП. Первая авария произошла в 10:00, столкнулись Toyota Round и Mazda Titan грузовик. Через полчаса столкнулись BMW и Toyota Caldina.
«Caldina двигался по Коминтерна со стороны Технической в сторону Высоцкого в прямом направлении. "Тойоте" горел зелёный, он выехал на перекрёсток. С правой стороны под ГБШ со стороны Волочаевской BMW загорелся зелёный, он начал движение по правому ряду, а во втором ряду ехала "Газель", из-за "Газели" не увидел "Тойоту" и допустил столкновение», — пояснили аварийные комиссары.
Третье ДТП произошло ровно через десять минут — столкнулись КАМАЗ и KIA Sportage.
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Алёна Истомина
Скрин yandex.ru/maps