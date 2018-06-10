Автоинспекторы оштрафовали 150 водителей автомобилей с детьми

Автоинспекторы чаще останавливали машины с детьми
Автоинспекторы чаще останавливали машины с детьми

В Новосибирске подвели итоги акции «Ребёнок-пассажир!», в ходе которой автоинспекторы чаще проверяли водителей с маленькими пассажирами. С 5 по 9 июня более 150 водителей были оштрафованы за нарушение правил перевозки детей. 


«В местах массового пребывания горожан автоинспекторы контролировали выполнение водителями правил перевозки детей, привлекали нарушителей к административной ответственности (штраф 3000 рублей), раздавали наглядную агитацию. С детьми-пассажирами беседовали о безопасном поведении на дорогах, дарили световозвращающие элементы», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


В ведомстве напомнили, что перевозить детей до 7 лет на заднем сиденье автомобиля следуют в детских креслах и автолюльках. Дети старше семи лет могут пользоваться обычным ремнём безопасности на заднем сиденье. На переднем сиденье перевозить детей до 12 лет разрешено только в специальных удерживающих устройствах. 


Во время акции полицейские также следили за безопасностью детей во дворах и на пешеходных переходах

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