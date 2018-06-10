Электропоезд сбил мужчину около станции Инская
Утром 10 июня на первом пути 22-го километра станции Инская поезд сбил 30-летнего мужчину — он погиб на месте.
«Получил травмы, несовместимые с жизнью. Вероятнее всего, мужчина шёл по путям в наушниках, от чего не слышал приближающийся состав», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Личность погибшего установлена. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы города.
Обновлено: с редакцией связалась представительница пригородного депо, которая сообщила, что мужчину сбил поезд.
Похожая трагедия произошла в ноябре прошлого года на переезде в Матвеевке — грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В полиции предполагают, что сигнал машиниста погибший не услышал из-за музыки в наушниках.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено Муниципальной аварийной-спасательной службой