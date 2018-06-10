Электропоезд сбил мужчину около станции Инская

Похожая трагедия произошла в ноябре прошлого года на переезде в Матвеевке — грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину , который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В полиции предполагают, что сигнал машиниста погибший не услышал из-за музыки в наушниках.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!



Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).



Алёна Истомина

Фото предоставлено Муниципальной аварийной-спасательной службой

