В машине лежала бутылка водки: под Новосибирском лоб в лоб столкнулись LADA и Subaru

ДТП произошло на трассе К17Р

10 июня примерно в 6:30 между Красным Яром и Пашино на трассе К17Р столкнулись LADA и Subaru В4.







«Пострадавшие: водитель "Лады" с переломами и пассажиры — две девушки, у одной тоже имеются переломы, про вторую девушку не могу сказать, есть переломы или нет, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Павел. — Водитель "Субару" тоже направлен в больницу на осмотр. Предположительно, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, чем спровоцировал ДТП».





По словам очевидцев, от водителя отечественной машины шёл стойкий запах перегара, а в автомобиле LADA новосибирцы заметили открытую бутылку водки возле водительского сиденья.





Вчера днём на улице Ипподромской автомобиль Honda Torneo столкнулся со Skoda Rapid. Водитель «Хонды» не справился с управлением на мокрой после дождя дороге, и, ударившись о бордюр, автомобиль вылетел обратно на полосу и врезался в «Шкоду».