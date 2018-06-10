В машине лежала бутылка водки: под Новосибирском лоб в лоб столкнулись LADA и Subaru

ДТП произошло на трассе К17Р 
ДТП произошло на трассе К17Р 

10 июня примерно в 6:30 между Красным Яром и Пашино на трассе К17Р столкнулись LADA и Subaru В4. 


«Пострадавшие: водитель "Лады" с переломами и пассажиры — две девушки, у одной тоже имеются переломы, про вторую девушку не могу сказать, есть переломы или нет, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Павел. — Водитель "Субару" тоже направлен в больницу на осмотр. Предположительно, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, чем спровоцировал ДТП». 


По словам очевидцев, от водителя отечественной машины шёл стойкий запах перегара, а в автомобиле LADA новосибирцы заметили открытую бутылку водки возле водительского сиденья. 


Вчера днём на улице Ипподромской автомобиль Honda Torneo столкнулся со Skoda Rapid. Водитель «Хонды» не справился с управлением на мокрой после дождя дороге, и, ударившись о бордюр, автомобиль вылетел обратно на полосу и врезался в «Шкоду». 

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