Сняла порчу с внука: жительницу Новосибирска осудят за мошенничество в Казани

Сибирячка пойдёт под суд за мошенничество

26-летнюю жительницу Новосибирска обвинили в мошенничестве — по версии прокуратуры, женщина взяла у пенсионерки из Казани сто тысяч за «снятие порчи с внука».







«За свои услуги лжецелительница получила более ста тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала, полностью возместив ущерб», — пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Ново-Савинского района города Казани.







Инцидент произошёл в марте этого года. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении сибирячки уже направлено в суд.





Недавно в Новосибирске осудили 24-летнего мужчину за махинации со съёмным жильём. При сдаче чужого жилья в аренду он представлялся хозяином квартир и для видимости фотографировал паспорта тех, кому отдавал ключи. После получения денег мошенник исчезал и выбрасывал сим-карты.