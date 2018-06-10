Сняла порчу с внука: жительницу Новосибирска осудят за мошенничество в Казани
26-летнюю жительницу Новосибирска обвинили в мошенничестве — по версии прокуратуры, женщина взяла у пенсионерки из Казани сто тысяч за «снятие порчи с внука».
«За свои услуги лжецелительница получила более ста тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала, полностью возместив ущерб», — пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Ново-Савинского района города Казани.
Инцидент произошёл в марте этого года. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении сибирячки уже направлено в суд.
Недавно в Новосибирске осудили 24-летнего мужчину за махинации со съёмным жильём. При сдаче чужого жилья в аренду он представлялся хозяином квартир и для видимости фотографировал паспорта тех, кому отдавал ключи. После получения денег мошенник исчезал и выбрасывал сим-карты.
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Алёна Истомина
Фото Алёны Золотухиной