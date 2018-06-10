Вышла прогуляться: женщина ушла из дома в Дзержинском районе Новосибирска и пропала

Ольга Коршунова пропала 8 июня 
Ольга Коршунова пропала 8 июня 

Волонтёры попросили помощи в розыске 43-летней Ольги Коршуновой, которая пропала на улице Республиканская 8 июня примерно в 11:00. 


«Вышла из дома, пошла прогуляться. Всё. Её никто не видел больше. Муж из дома вышел, вернулся — супруги дома нет», — рассказала корреспонденту НГС координатор добровольческого поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». 


По словам волонтёров, Коршунова может нуждаться в медицинской помощи. 


Как сообщается в ориентировке, рост пропавшей 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые с проседью, глаза тёмно-карие. В день исчезновения Ольга Коршунова была одета в белую ветровку, кофту в полоску, светло-синие джинсы и чёрные матерчатые тапочки. 


Ранее НГС сообщал о девушке, которая вернулась домой, увидев объявления о том, что её разыскивают волонтёры и полиция.

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