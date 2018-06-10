Социологи измерили уровень патриотизма у россиян
Три ведущих российских центров изучения общественного мнения - "Левада-Центр", ВЦИОМ и ФОМ – провели опросы, выясняя, насколько важен День России для россиян.
По данным ВЦИОМ 92% опрошенных старше 18 лет считают себя патриотами, а 5% - не считают. Для 29% респондентов патриотизм - это защита своей страны от любых обвинений.
На вопрос ФОМ, считают ли респонденты 12 июня праздником или же просто ещё одним выходным днём, 55% ответили, что День России для них просто выходной, а праздничным этот день назвали 31% опрошенных людей.
Вчера НГС также рассказал о том, как будет проходить празднование Дня России в Новосибирске.
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Валерий Иванов
Фото Стаса Соколова