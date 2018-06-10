Социологи измерили уровень патриотизма у россиян

12 июня праздничным назвали 31% опрошенных людей
12 июня праздничным назвали 31% опрошенных людей

Три ведущих российских центров изучения общественного мнения - "Левада-Центр", ВЦИОМ и ФОМ – провели опросы, выясняя, насколько важен День России для россиян.


По данным ВЦИОМ 92% опрошенных старше 18 лет считают себя патриотами, а 5% - не считают. Для 29% респондентов патриотизм - это защита своей страны от любых обвинений.


На вопрос ФОМ, считают ли респонденты 12 июня праздником или же просто ещё одним выходным днём, 55% ответили, что День России для них просто выходной, а праздничным этот день назвали 31% опрошенных людей.


Вчера НГС также рассказал о том, как будет проходить празднование Дня России в Новосибирске.

Прочтений: 1100
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено