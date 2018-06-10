Социологи измерили уровень патриотизма у россиян

12 июня праздничным назвали 31% опрошенных людей

Три ведущих российских центров изучения общественного мнения - "Левада-Центр", ВЦИОМ и ФОМ – провели опросы, выясняя, насколько важен День России для россиян.







По данным ВЦИОМ 92% опрошенных старше 18 лет считают себя патриотами, а 5% - не считают. Для 29% респондентов патриотизм - это защита своей страны от любых обвинений.







На вопрос ФОМ, считают ли респонденты 12 июня праздником или же просто ещё одним выходным днём, 55% ответили, что День России для них просто выходной, а праздничным этот день назвали 31% опрошенных людей.







Вчера НГС также рассказал о том, как будет проходить празднование Дня России в Новосибирске.

