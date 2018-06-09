Видео: вирусолог из НГУ помогла детям создать научно-популярный мультфильм

Мультфильм создали дети 8–12 лет
Мультфильм создали дети 8–12 лет

Научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии НГУ Маргарита Романенко помогла школьникам из Лаборатории научной анимации создать научно-популярный мультфильм. Об этом сообщил сайт университета.


«Вирусы с большой дороги» — это новый проект Лаборатории, над которым дети 8–12 лет работали с февраля этого года.


Кандидата биологических наук Маргариту Романенко школьники пригласили в качестве научного консультанта. Мультфильм создавался в несколько этапов, и каждый из них проходил в форме игры, квеста или научно-популярной лекции.



Недавно НГС также сообщал о том, что СУНЦ НГУ вошёл в тройку лучших школ России.

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