Футбол: «Сибиряк» проиграл клубу «Газпром-ЮГРА» в последнем матче сезона

Вчера НГС также сообщал о новых 100-рублёвых купюрах , которые появились в Новосибирске к чемпионату мира по футболу.

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Валерий Иванов

Фото vk.com/pmfc_sibiryak

