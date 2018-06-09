Футбол: «Сибиряк» проиграл клубу «Газпром-ЮГРА» в последнем матче сезона
В четвёртом матче финальной серии «Сибиряк» уступил соперникам из команды «Газпром-ЮГРА» со счётом 0:6.
«Газпром-ЮГРА» стала двухкратным чемпионом России по мини-футболу. Новосибирская команда завоевала почётное серебро чемпионата России. У гостей в сегодняшней встрече отличились Нандо, Чишкала и Катат.
Вчера НГС также сообщал о новых 100-рублёвых купюрах, которые появились в Новосибирске к чемпионату мира по футболу.
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Валерий Иванов
Фото vk.com/pmfc_sibiryak