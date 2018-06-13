Стол и немного шкафа: в Новосибирске нашли самые дешёвые офисы

Стоимость аренды офисов в Новосибирске начинается от 3 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске определили самый дешёвый офис для аренды — им оказалось помещение в Заельцовском районе площадью 9 кв. м за 3 тысячи рублей в месяц.







Офис на улице Весенней сдают на длительный срок, его круглосуточно охраняют, а на парковке всегда есть места, уверяет собственник.







На втором месте — часть помещения на МЖК. В офисе площадью 15 кв. м на Лазурной уже работает агентство недвижимости «Титул». За 5 тысяч рублей в месяц агентство предлагает снять у них рабочее место. «Имеется письменный стол, выделим часть шкафа», — обещают в объявлении.







«Коворкинг очень популярен в индустрии красоты, когда мастера, специализирующиеся на разных услугах, объединившись, снимают одно помещение. Во всех остальных сферах совместная работа никак не связанных между собой людей практикуется гораздо реже, но, тем не менее, даже такие варианты сейчас существуют», — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.







Самые дешёвые в Сибири офисы нашлись в Барнауле и Кемерове, а самые маленькие — в 5 квадратов — предлагают в Томске и Омске, заметили эксперты N1.RU.







В Новосибирске в последние годы рынок офисов несколько оживился: недавно новый бизнес-центр начали строить возле «Ауры».