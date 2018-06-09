ДТП после дождя: водитель Honda Torneo не справился с управлением на мокрой дороге

После удара о бордюр Honda врезалась в «Шкоду»
После удара о бордюр Honda врезалась в «Шкоду»

Сегодня днём автомобиль Honda Torneo на улице Ипподромской рядом с улицей Фрунзе столкнулся со Skoda Rapid. 


Водитель «Хонды» не справился с управлением на мокрой после дождя дороге и, ударившись о бордюр, автомобиль вылетел обратно на полосу и врезался в «Шкоду». После ДТП на улице Фрунзе образовалась пробка.


После ДТП на улице Фрунзе образовалась пробка
После ДТП на улице Фрунзе образовалась пробка


Также сегодня НГС сообщал о том, что на Красном проспекте появилась жёлтая разметка.

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