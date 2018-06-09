Вандалы расписали подъезд дома на Богаткова, чтобы напомнить жильцам о долгах

Надписи в подъезде появляются уже не в первый раз за месяц — жильцы говорят, что им приходится белить стены

В Новосибирске неизвестные испортили надписями стены подъезда в доме № 194/3 на Бориса Богаткова — жильцы уверены, что это сделали коллекторы.







По словам жильцов, за последний месяц вандалы изрисовывали краской лифт, почтовые ящики и стены в подъезде несколько раз. На трёх видеозаписях, которые предоставил в редакцию один из жильцов подъезда, заметны надписи «долг», «дочь», а также конкретный номер квартиры и фамилия. Первое видео датировано 14 мая, последнее — 7 июня.







«Это порча имущества. Даже если долг и есть, это недопустимый метод выбивания долга», — считает житель дома, приславший видео.





Ещё одна жительница этого дома, Наталья Богомолова, рассказала корреспонденту НГС, что лично не знакома с семьёй, которой адресованы послания на стенах. По данным Богомоловой, эти жильцы въехали в квартиру 3–4 года назад, но с соседями общаются редко и проводят мало времени дома. В очередной раз послания от коллекторов жильцы обнаружили сегодня утром.





Жильцы дома считают, что стены, почтовые ящики и лифты портят коллекторы





«Если они расписывали сначала первый этаж, потом до второго этажа, сегодня они уже расписали до седьмого. Это такая наглость вопиющая. <…> Просто испохабили, изгадили весь подъезд <…> Cами хозяева забеливают <…> Потому что им, видимо, стыдно, они понимают прекрасно, что соседи-то при чём тут», — описала ситуацию Наталья Богомолова.







По её словам, надписями дело не ограничилось: недавно неизвестные разбили окна семье, фамилия которой указана на стенах. Наталья Богомолова уточнила, что на сложившуюся ситуацию жильцы дома пожаловались в полицию.







Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту НГС, что такие заявления в полицию поступили — сейчас по ним проводится проверка.





Для надписей в подъезде вандалы используют чёрную и красную краску





На стенах указаны номер квартиры и фамилия её жильцов





Ранее НГС рассказывал об истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти». Также коллектор предложил Пушинскому продать почку ребёнка ради выплаты долга.