Энергетики попросили отдать им 43 га под Новосибирском под новый золоотвал

Новосибирским энергетикам потребовался участок в 43 га для отходов с ТЭЦ-4

«Сибирская генерирующая компания» запросила для нового золоотвала 43 гектара земли в Новосибирском районе.





Об этом стало известно на недавних слушаниях, прошедших в Станционном сельсовете, о чём корреспонденту НГС рассказал депутат Станционного сельсовета Михаил Бавыкин.





«Каждая новосибирская ТЭЦ имеет собственный золоотвал. Площадь всех действующих золоотвалов ТЭЦ города Новосибирска составляет порядка 500 га, из них 95 га занимает золоотвал ТЭЦ-4», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского филиала СГК.







В компании пояснили, что необходимость в расширении расположенного между Восточным шоссе и Северным объездом золоотвала предусмотрена техническими нормативами. Старый золоотвал можно использовать в течение 3 лет без увеличения площади, но потом необходимо ввести в работу новый участок. Который будет заполняться отходами с ТЭЦ ещё 25 лет.





Прежний собственник, пояснили в СГК, с золой ничего не делал, поэтому потребуется какое-то время, чтобы наладить вторичное использование золы.







В СГК также уточнили, что в этих местах складируются золошлаковые отходы только с ТЭЦ-4, которая работала и будет в дальнейшем работать исключительно на каменном угле. Реконструкция данной ТЭЦ под использование бурого угля, заметили в СГК, технически невозможна.





По участку, который запросил новосибирский филиал СГК, решение пока не принято, объяснили в энергетической компании. Оно будет обнародовано после подготовки протокола и заключения публичных слушаний.





В апреле энергетики начали проводить эксперименты по переходу новосибирской ТЭЦ-5 на бурый уголь, который, как утверждалось ранее, может выбрасывать в воздух ртуть и кадмий. Тогда же говорилось, что вероятность перехода ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 на использование этой марки угля близка к нулю.