На Красном проспекте нарисовали яркие жёлтые полосы

Новая разметка на Красном проспекте
Новая разметка на Красном проспекте

На Красном проспекте в Новосибирске появилась жёлтая разметка — в мэрии объяснили, что эта разметка временная и сохранится только до укладки второго слоя асфальта. 


Два слоя асфальта появятся на главной улице Новосибирска в рамках реконструкции проспекта по проекту «Безопасные и качественные дороги». 


«Кладут два слоя асфальта — сначала выравнивающий, потом верхний. Пока выравнивающий положили, а верхний ещё нет — чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций, наносят такую разметку, — объяснили в пресс-центре мэрии. — Это временно. Потом положат верхний слой и термопластиком сделают, как везде по БКД, обычную белую разметку». 


Все дорожные работы, как уточнили в мэрии, заканчиваются до 1 октября. 


Жёлтую разметку нанесли на выравнивающий слой асфальта
Жёлтую разметку нанесли на выравнивающий слой асфальта


На некоторых дорогах жёлтая разметка будет постоянной. 1 июня вступили в силу поправки в правила дорожного движения, в которых сказано, что теперь жёлтым цветом будут обозначаться сплошные линии разметки, запрещающие обгон, прерывистые линии, — изменения объяснили тем, что жёлтый цвет видно лучше, чем белый, особенно зимой. Также появится синяя разметка. 

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