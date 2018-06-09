«Почему не в 90?»: новосибирцы устроили пикет против повышения пенсионного возраста
В Первомайском сквере в центре Новосибирска прошёл пикет против повышения пенсионного возраста — на него собрались около 60 горожан.
Пикет организовали члены Федерации профсоюзов Новосибирской области. Он начался сегодня в 17:30 у фонтана в сквере.
«Повышение пенсионного возраста — это мера, которая затрагивает интересы миллионов россиян. В настоящее время, по данным экспертов, в России до пенсии не доживают около 10% женщин и 30% мужчин, в 50 субъектах России средний период здоровой жизни ниже 60 лет. Считаем, что повышение пенсионного возраста в нынешних экономических условиях неизбежно приведёт к негативным социальным последствиям, в том числе росту инвалидности в предпенсионном возрасте, росту безработицы, усилению социальной напряжённости в обществе», — говорится в заявлении организаторов акции.
«Главная цель митинга — привлечь внимание самих людей, молодёжи, которая ещё не знает, что такое пенсия. <...> Мы против повышения пенсионного возраста сегодня. Когда вы создадите условия нормальные, чтобы человек перед пенсией получал нормальную зарплату, чтобы получал нормальные медицинские услуги... У нас сегодня семь поликлиник, которые срочно надо строить. Это же государственная задача», — рассказал на митинге Александр Козлов, председатель Федерации профсоюзов НСО и депутат областного Заксобрания.
К началу пикета в сквере собрались около 60 новосибирцев, но организаторы ожидали, что на него соберётся около 150 человек. Среди пришедших — представители разных городских профсоюзов в основном предпенсионного возраста.
Участники держали в руках плакаты: «А почему не 90?», «Хочу дожить до пенсии» и другими. Кроме того, они скандировали: «Нет повышению пенсионного возраста!». Организаторы рассказали, что 5 июня направили обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, где также заявили о том, что выступают против повышения пенсионного возраста.
Сейчас в России пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров рассматривает повышение пенсионного возраста и готовится «это обсуждать на законодательном уровне».
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой