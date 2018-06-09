Пекло после гроз: синоптики рассказали о погоде на долгие выходные
Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на приближающиеся трёхдневные выходные: они начнутся с дождей и гроз, а закончатся 26-градусной жарой.
«По северу циклоны через нас проходят, полярные системы фронтов, фронты "волнят", и вот с этим у нас [связано] ухудшение погодных условий на завтра и ночь 11-го числа. Потом попадаем уже под воздействие антициклона, и, естественно, у нас уже будет меньше облачность, будет подрастать давление. Соответственно, будет прогревание <…> и прекращение осадков», — рассказала корреспонденту НГС синоптик Новосибирского Гидрометцентра Диана Игошева.
Согласно прогнозу, в воскресенье, 10 июня, в Новосибирске ожидаются дожди и грозы. Ночная температура будет держаться на уровне
В ночь на понедельник, 11 июня, в отдельных районах города ещё сохранятся небольшие дожди и грозы, а температура понизится до
В последний выходной день, 12 июня, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью ожидается
Предстоящие длинные выходные связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В Новосибирске кульминацией этого праздника станет бесплатное выступление Полины Гагариной на площади Ленина: 50-минутный концерт завершится фейерверком. Ради проведения праздничных мероприятий улицы в центре города перекроют.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова