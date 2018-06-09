Мэр назначил ответственного за энергетику и ЖКХ
Новым начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города назначен Дмитрий Перязев.
«Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть», — сообщили сегодня, 8 июня, в пресс-центре мэрии.
В 2016 году Дмитрий Перязев был назначен заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города — председателем комитета по энергетике мэрии города Новосибирска. До этого был заместителем главного инженера, затем — исполнительным директором МУП «Энергия».
Предшественник Перязева на посту главы департамента Андрей Колмаков перешёл на должность директора местного филиала СГК.
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Анна Богданова
Фото novo-sibirsk.ru