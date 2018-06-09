Мэр назначил ответственного за энергетику и ЖКХ

Дмитрий Перязев
Дмитрий Перязев

Новым начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города назначен Дмитрий Перязев. 


«Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть», — сообщили сегодня, 8 июня, в пресс-центре мэрии. 


В 2016 году Дмитрий Перязев был назначен заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города — председателем комитета по энергетике мэрии города Новосибирска. До этого был заместителем главного инженера, затем — исполнительным директором МУП «Энергия». 


Предшественник Перязева на посту главы департамента Андрей Колмаков перешёл на должность директора местного филиала СГК

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